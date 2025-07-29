https://sputniknews.jp/20250729/20592031.html
「米英がゼレンスキー氏後任を選定」と露対外情報庁
「米英がゼレンスキー氏後任を選定」と露対外情報庁
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露対外情報庁（SVR）は「米国と英国の代表団が近頃、アルプス山脈でイェルマーク氏、ブダノフ氏、ザルジニー氏が参加した会合を開き、ゼレンスキー大統領の後任について協議した」との独自の分析を示した。 2025年7月29日, Sputnik 日本
2025-07-29T21:06+0900
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2025-07-29T21:28+0900
ウォロディミル・ゼレンスキー
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同庁は「米英はザルジニー氏（駐英大使）を大統領候補にする決定を示し、残りの2人は『敬意を示した』」としている。
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「米英がゼレンスキー氏後任を選定」と露対外情報庁
2025年7月29日, 21:06 (更新: 2025年7月29日, 21:28)
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露対外情報庁（SVR）は「米国と英国の代表団が近頃、アルプス山脈でイェルマーク氏、ブダノフ氏、ザルジニー氏が参加した会合を開き、ゼレンスキー大統領の後任について協議した」との独自の分析を示した。
同庁は「米英はザルジニー氏（駐英大使）を大統領候補にする決定を示し、残りの2人は『敬意を示した』」としている。