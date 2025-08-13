https://sputniknews.jp/20250813/20726000.html

【「ウクライナがアラスカ会談の妨害のため挑発行為を準備」と露国防省が緊急声明】

【「ウクライナがアラスカ会談の妨害のため挑発行為を準備」と露国防省が緊急声明】

Sputnik 日本

※以下、括弧内はロシア国防省の声明全文をそのまま掲載しています。 2025年8月13日, Sputnik 日本

2025-08-13T03:03+0900

2025-08-13T03:03+0900

2025-08-13T04:14+0900

ウクライナでの露特別軍事作戦

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/189/35/1893500_0:39:3072:1767_1920x0_80_0_0_c4e8a00f662984a07a04c8aa26b062ef.jpg

「複数の消息筋から入った情報によると、ウクライナ当局が8月15日に予定の露米交渉を妨害するため、煽動を準備している。 煽動の目的で8月11日、ハリコフ州チュタエフ市には、『前線に近い同市の市民らに関する一連の報道シリーズを準備する』目的で外国人記者団がウクライナ保安庁の車両に乗せられ、すでに集められている。 ウクライナ軍が8月15日の露米首脳会談の直前を狙い、人口密集住宅地または病院に対してドローンとミサイルを用いた挑発的な攻撃を行い、民間人に多数の被害が出るよう仕向けた上で、この攻撃を現地に派遣された西側メディアが即座に『記録』するよう仕組んでいる。 ウクライナ当局が挑発を行った結果、民間人が攻撃され、犠牲者が出たことの全責任がロシア軍に帰せられ、これによってウクライナ紛争解決のための露米の協力関係を妨害するための否定的な報道の背景と条件が作られるだろう。 ハリコフ州チュタエフ市以外の、ウクライナ当局が支配する他の地域でも挑発行為が起こされる恐れはある（引用終わり）」ウクライナが2022年2月27日から3月30日、ロシア軍がウクライナ民間人を殺害したと主張するいわゆる「ブチャの虐殺」について、ロシア外務省は2023年12月、「ロシアが求めてきたブチャの犠牲者リストは一度も公表されておらず、国際機関はこの問題の調査に関心を示していない」と表明した。ロシア側は、「ウクライナが西側諸国と手を組み、『ブチャの虐殺』を利用することでイスタンブールでのロシア・ウクライナ和平協定案を破棄するという自国の決定を正当化しようとした」と主張している。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60