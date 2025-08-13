日本
https://sputniknews.jp/20250813/20729942.html
【専門家「欧州はもはや『アクター』とみなされていない」】
【専門家「欧州はもはや『アクター』とみなされていない」】
Sputnik 日本
アラスカで行われる露米首脳会談について、ベネズエラの国際関係の専門家オズワルド・エスピノーザ氏がスプートニクに対し、持論を展開した。 2025年8月13日, Sputnik 日本
2025-08-13T14:17+0900
2025-08-13T14:17+0900
欧州
国際
政治
ベネズエラ
欧州
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/01/0d/19491169_0:367:2986:2047_1920x0_80_0_0_d688e2fbccaa00b2520cef163a3c16b9.jpg
ベネズエラ
欧州
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/01/0d/19491169_452:332:2735:2045_1920x0_80_0_0_d1ebbe1fd83d5750fc09d3a65d6d6c73.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
欧州, 国際, 政治, ベネズエラ, 欧州
欧州, 国際, 政治, ベネズエラ, 欧州

【専門家「欧州はもはや『アクター』とみなされていない」】

2025年8月13日, 14:17
© Sputnik / Mikhail Klimentyev / メディアバンクへ移行Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите "Группы двадцати"
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - Sputnik 日本, 1920, 13.08.2025
© Sputnik / Mikhail Klimentyev
/
メディアバンクへ移行
サイン
アラスカで行われる露米首脳会談について、ベネズエラの国際関係の専門家オズワルド・エスピノーザ氏がスプートニクに対し、持論を展開した。
「欧州の情報機関は、会談を阻害するためにあらゆる手段を講じるだろう。新自由主義のエリート層はホワイトハウスの座を失ってしまったため、絶望的な状況に陥っている。欧州の指導者たちが国際舞台での地位と自国における正統性を失うことを目の当たりにしているからだ。大国が欧州の参加なしに交渉を開始し、最重要の世界的課題について議論を始めている。これは、そもそも欧州がもはやアクターとしてみなされていないことを裏付けている。これらのエリートたちはロシアの勝利を受け入れておらず、受け入れることもできない。彼らは排除され、処罰を受けることを非常に恐れているのだ」
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала