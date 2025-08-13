「欧州の情報機関は、会談を阻害するためにあらゆる手段を講じるだろう。新自由主義のエリート層はホワイトハウスの座を失ってしまったため、絶望的な状況に陥っている。欧州の指導者たちが国際舞台での地位と自国における正統性を失うことを目の当たりにしているからだ。大国が欧州の参加なしに交渉を開始し、最重要の世界的課題について議論を始めている。これは、そもそも欧州がもはやアクターとしてみなされていないことを裏付けている。これらのエリートたちはロシアの勝利を受け入れておらず、受け入れることもできない。彼らは排除され、処罰を受けることを非常に恐れているのだ」