https://sputniknews.jp/20250814/20744499.html
【テュルク系民族の文明の起源に関する会議、アルタイで開催へ】
【テュルク系民族の文明の起源に関する会議、アルタイで開催へ】
Sputnik 日本
9月16日から18日にアルタイ共和国のリゾート「マンジェロク」で第2回国際科学実践会議「アルタイ – テュルク系民族発祥の地 テュルク系民族の文明の起源の歴史によせて」が開かれる。 2025年8月14日, Sputnik 日本
2025-08-14T23:06+0900
2025-08-14T23:06+0900
2025-08-14T23:01+0900
国際
ロシア
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/08/0e/20744485_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1ebc24eccbef4c2ed2975df69a048d84.jpg
会議には、さまざまな国の政治家、ロシアや外国の著名な歴史家、考古学者、言語学者、テュルク系民族およびアルタイ人の専門家が参加する。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/08/0e/20744485_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f106b0b3c43cdb0479a665c15b5159f5.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国際, ロシア, 社会
【テュルク系民族の文明の起源に関する会議、アルタイで開催へ】
9月16日から18日にアルタイ共和国のリゾート「マンジェロク」で第2回国際科学実践会議「アルタイ – テュルク系民族発祥の地 テュルク系民族の文明の起源の歴史によせて」が開かれる。
会議には、さまざまな国の政治家、ロシアや外国の著名な歴史家、考古学者、言語学者、テュルク系民族およびアルタイ人の専門家が参加する。