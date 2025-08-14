https://sputniknews.jp/20250814/20744499.html

【テュルク系民族の文明の起源に関する会議、アルタイで開催へ】

9月16日から18日にアルタイ共和国のリゾート「マンジェロク」で第2回国際科学実践会議「アルタイ – テュルク系民族発祥の地 テュルク系民族の文明の起源の歴史によせて」が開かれる。

会議には、さまざまな国の政治家、ロシアや外国の著名な歴史家、考古学者、言語学者、テュルク系民族およびアルタイ人の専門家が参加する。

