日本
https://sputniknews.jp/20250816/20764437.html
【会談は建設的で、相互尊重の雰囲気で行われた＝プーチン露大統領】
【会談は建設的で、相互尊重の雰囲気で行われた＝プーチン露大統領】
Sputnik 日本
2025年8月16日, Sputnik 日本
2025-08-16T07:59+0900
2025-08-16T08:19+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/08/10/20765183_0:0:3164:1781_1920x0_80_0_0_060c75b5bc4637dba2bdd0c586dcc140.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/08/10/20765183_325:0:3054:2047_1920x0_80_0_0_a725b30cf454f210e9f87bff5efd7af0.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ロシア
ロシア

【会談は建設的で、相互尊重の雰囲気で行われた＝プーチン露大統領】

2025年8月16日, 07:59 (更新: 2025年8月16日, 08:19)
© POOL / メディアバンクへ移行Саммит России и США на Аляске
Саммит России и США на Аляске - Sputnik 日本, 1920, 16.08.2025
© POOL
/
メディアバンクへ移行
サイン
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала