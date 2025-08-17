日本
【ゼレンスキー氏と一緒に訪米する欧州の政治家は誰か　西側メディアが予測】
ウクライナのゼレンスキー氏は16日、18日に米国を訪問してトランプ米大統領と会談すると表明した。
なお、複数の欧州メディアは情報筋を引用し、フィンランドのストゥブ大統領がゼレンスキー氏と一緒にワシントンを訪れ、トランプ大統領と会談する可能性があると報じている。 これより先、CNNとアクシオスは、トランプ大統領が8月22日にプーチン露大統領とゼレンスキー氏を交えた3者会談を行う可能性があると報じた。
2025年8月17日, 16:30 (更新: 2025年8月17日, 17:54)
ウクライナのゼレンスキー氏は16日、18日に米国を訪問してトランプ米大統領と会談すると表明した。
