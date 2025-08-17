https://sputniknews.jp/20250817/20776054.html
【ゼレンスキー氏と一緒に訪米する欧州の政治家は誰か 西側メディアが予測】
【ゼレンスキー氏と一緒に訪米する欧州の政治家は誰か 西側メディアが予測】
Sputnik 日本
ウクライナのゼレンスキー氏は16日、18日に米国を訪問してトランプ米大統領と会談すると表明した。 2025年8月17日, Sputnik 日本
2025-08-17T16:30+0900
2025-08-17T16:30+0900
2025-08-17T17:54+0900
政治
ウォロディミル・ゼレンスキー
ウクライナ
米国
国際
欧州
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/06/06/20120931_0:56:2922:1700_1920x0_80_0_0_271d9fb901dac9b52b63368b2328c873.jpg
なお、複数の欧州メディアは情報筋を引用し、フィンランドのストゥブ大統領がゼレンスキー氏と一緒にワシントンを訪れ、トランプ大統領と会談する可能性があると報じている。 これより先、CNNとアクシオスは、トランプ大統領が8月22日にプーチン露大統領とゼレンスキー氏を交えた3者会談を行う可能性があると報じた。
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/06/06/20120931_97:0:2826:2047_1920x0_80_0_0_b4bd8ee9b2366a865754827509140348.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
政治, ウォロディミル・ゼレンスキー, ウクライナ, 米国, 国際, 欧州
政治, ウォロディミル・ゼレンスキー, ウクライナ, 米国, 国際, 欧州
【ゼレンスキー氏と一緒に訪米する欧州の政治家は誰か 西側メディアが予測】
2025年8月17日, 16:30 (更新: 2025年8月17日, 17:54)
ウクライナのゼレンスキー氏は16日、18日に米国を訪問してトランプ米大統領と会談すると表明した。
なお、複数の欧州メディアは情報筋を引用し、フィンランドのストゥブ大統領がゼレンスキー氏と一緒にワシントンを訪れ、トランプ大統領と会談する可能性があると報じている。 これより先、CNNとアクシオスは、トランプ大統領が8月22日にプーチン露大統領とゼレンスキー氏を交えた3者会談を行う可能性があると報じた。