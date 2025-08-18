https://sputniknews.jp/20250818/20786468.html

【意思を伝達 ロシアが義肢にヒトを理解させた】

バイオニック義肢、運動機能障害の患者のリハビリシステム、操作者の動作を遠隔協調できるロボット装置。どれもが、現代社会が広範に必要とする技術だ。 2025年8月18日, Sputnik 日本

これらの分野の発展を、バウマン記念モスクワ国立技術大学が開発した、人間の神経筋活動のマッピングに関する総合的なアプローチが可能にした。開発およびその他の多くの点について、同大学の医療技術情報技術学科の准教授で、技術科学博士アンドレイ・ブリコ氏が、ポータルサイト「科学ロシア」の取材に答えた。ブリコ氏：「研究チームは基本的な課題から始めました。筋電信号から実行すべき動作を特定するという課題です。これは、バイオニック義肢の制御コマンドを生成するため必要でした。その後、このテーマは拡大しました。なぜなら、これらの信号の発生プロセス自体をさらに深く研究する必要が生じたからです。現在、私たちは超音波診断を用いて筋肉の運動を研究しています。この方法は収縮の動態をリアルタイムで追跡し、深層筋の変化を評価するのに役立ちます。これは、適応制御システムを開発する際に特に重要です」今まで開発された技術で実践で活用されているものはありますか？ それとも、臨床試験段階にあるのでしょうか？ブリコ氏「モスクワ工科大学は、産業パートナーとも研究機関とも積極的に協力しています。さらに、うちの大学の卒業生は、一部はエンジニアリング分野に深く関与し、関連分野の開発を行うエンジニアリング会社を設立しています。当校の技術は新しいため、その実用化には追加の研究が必要です。校内の倫理委員会の監督下で、自身や同僚を対象に信号記録手法のテストを行うことと、その技術を医療機器に統合し、その後、患者グループを対象に広範な臨床試験を実施することは全く異なります。さらに、健康なボランティアと切断を経験した患者とでは、信号のばらつきは非常に大きいことが確認されています。この要因はアルゴリズムの適応を難しくします。なぜならば、信号をキャッチするプロセスは個別に校正し、義肢の制御効率を評価しなければならないからです。動作の精度が99%の患者もいれば、80%に留まる人もいる。また、より幅広い動作が実行できる人、動作の数が制限される人とケースが分かれます。このために実験段階で高い有効性が示されても、実践的な応用に移る際には、追加の技術的・臨床的な課題が生じます。それでもこうした障害は必ず克服できます。この技術は近い将来、臨床評価を通過し、医療現場への導入と商業化に向けた重要なステップとなるでしょう」現在、ロシアや内外で運動機能障害を持つ人々のリハビリ用のバイオニック義肢やその他の装置の開発が直面する課題は主に何でしょう？ モスクワ工科大の研究チームの開発は、こうした課題の一部を克服できるでしょうか？ブリコ氏：「主な困難はひとつにはバイオ電気信号の記録に関連しています。表面筋電図法は国内外の多くの市販の義肢で採用されていますが、この方法には限界があって、それは電極が切断部の表面筋から信号を読み取ることと関係しています。ここで重要な役割を果たすのが表面筋との接触で、ここで電極のずれ、皮膚の状態の変化、発汗などがあると、信号が不安定化し、制御が悪化しかねません。義肢のソケット部分に配置された電極システムは体に密着していなければだめなのです。そうでないと制御の精度は低下してしまうからです。第二の課題は、リアルタイムでの信号処理です。バイオニック義肢を快適かつ自然に操作するためには、動かそうと思った瞬間から動作が実行されるまでの遅延は100～200ミリ秒を超えてはなりません。しかし、信号処理、ノイズ除去、システムを特定のユーザーに最適化するためには計算リソースが必要です。処理アルゴリズムが遅い、データの質が低いという場合、遅延感が生じ、義肢はうまく使うことができません。第3の課題は、システムの個別適応です。患者の解剖学的構造はそれぞれに異なるため、センサーの配置、信号レベル、操作の効率はその影響を受けます。同じシステムであってもそれが高度な精度で機能する人もいれば、不安定な結果が出る人もいます。均一化するにはそれぞれの人にあった義肢の設定やアルゴリズムの微調整が必要なので、この技術は大量に導入するのは難しいのです。これらの課題の克服は非常に重要です。学術論文を分析する限り、この分野は躍進的に発展しているので、こうした制約も将来は克服できると期待しています」この研究の成果は、医学以外の分野でも役立ちますか？ブリコ氏：「モスクワ工科大学の技術は、先にお話ししたような医療機器の製造分野や、比例制御が必要なヒューマノイドロボット・システムなど、幅広い分野で応用が可能です。特に有望なのが触覚再現システムの構築で、これにより、操作者は物体と相互作用をする際に抵抗を感じることができます。これは特に卵やガラスなど、壊れやすい物体を取り扱う際に重要で、このおかげで掴む時の力をより正確に調整できるので、物体の損傷を防ぐことができます。現在、この分野は、本格的な装置の研究開発段階にあります」

