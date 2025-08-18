https://sputniknews.jp/20250818/20787060.html

【宇がハンガリーにつながる石油パイプライン攻撃と、ハンガリー外相】

「ウクライナはハンガリーにつながる石油パイプラインを再び攻撃した。これにより供給が停止した」とハンガリーのシーヤールトー外相がSNSに投稿した。 2025年8月18日, Sputnik 日本

シーヤールトー外相は「我々のエネルギー安全保障への新たな攻撃は言語道断であり、容認できない」と指摘した。同氏によると、ロシア側は、専門家がパイプラインの修理を行っているが、作業完了の時期については現時点では未定としているという。

