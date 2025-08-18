日本
https://sputniknews.jp/20250818/20787060.html
【宇がハンガリーにつながる石油パイプライン攻撃と、ハンガリー外相】
【宇がハンガリーにつながる石油パイプライン攻撃と、ハンガリー外相】
Sputnik 日本
「ウクライナはハンガリーにつながる石油パイプラインを再び攻撃した。これにより供給が停止した」とハンガリーのシーヤールトー外相がSNSに投稿した。 2025年8月18日, Sputnik 日本
2025-08-18T18:07+0900
2025-08-18T19:59+0900
アジア
ハンガリー
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0b/1d/17743485_0:0:2762:1554_1920x0_80_0_0_0895bbb3f0563f6cec0d68e6174cd471.jpg
シーヤールトー外相は「我々のエネルギー安全保障への新たな攻撃は言語道断であり、容認できない」と指摘した。同氏によると、ロシア側は、専門家がパイプラインの修理を行っているが、作業完了の時期については現時点では未定としているという。
ハンガリー
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e7/0b/1d/17743485_31:0:2762:2048_1920x0_80_0_0_65b91dc87c7cee33bc8dc0db5c8d317c.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
アジア, ハンガリー
アジア, ハンガリー

【宇がハンガリーにつながる石油パイプライン攻撃と、ハンガリー外相】

2025年8月18日, 18:07 (更新: 2025年8月18日, 19:59)
© Sputnik / Ilya Pitalev / メディアバンクへ移行ハンガリー外相
ハンガリー外相 - Sputnik 日本, 1920, 18.08.2025
© Sputnik / Ilya Pitalev
/
メディアバンクへ移行
サイン
「ウクライナはハンガリーにつながる石油パイプラインを再び攻撃した。これにより供給が停止した」とハンガリーのシーヤールトー外相がSNSに投稿した。
シーヤールトー外相は「我々のエネルギー安全保障への新たな攻撃は言語道断であり、容認できない」と指摘した。
同氏によると、ロシア側は、専門家がパイプラインの修理を行っているが、作業完了の時期については現時点では未定としているという。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала