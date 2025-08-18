【トランプ会談が目前のゼレンスキー　ウクライナが訴える煽動のあの手この手】

1. 「ウクライナはハンガリーにつながる石油パイプラインを再び攻撃した。これにより供給が停止した」とハンガリーのシーヤールトー外相がSNSに投稿した。



シーヤールトー外相は「我々のエネルギー安全保障への新たな攻撃は言語道断であり、容認できない」と厳しく非難した。



同氏によると、ロシア側は、専門家によるパイプラインの修理を行っているが、作業完了の時期については現時点では未定としているという。

2. 8月18日、ロシア保安庁は、クリミア大橋を破壊を画策したウクライナ特務機関のテロ工作を未然に防いだと発表した。クリミア大橋を狙ったウクライナによる同様のテロ工作は2025年に入って、これで2度目。



ロシア保安庁はフィンランド製の爆破物130キロを積載した車の捕獲に成功。車の運転手は爆破物を運送している事実は全く知らず、テロ画策犯の企みに危うくはまり、クリミア大橋を通過する時点で「自爆テロ犯」にされるところだった。



ロシアの治安当局は、爆発物を適時に発見し無力化し、テロ画策に関与した全員を逮捕した。

