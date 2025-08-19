https://sputniknews.jp/20250819/20790514.html
【「我々は選挙の実施は可能だと考えている」＝ゼレンスキー氏】
ゼレンスキー氏はトランプ大統領との会談で、自分は選挙を実施する用意があるものの、戦争行為が行われている間は実施できないとし、そのためには「安全保障の条件が必要となってくる」と述べた。 2025年8月19日, Sputnik 日本
【「我々は選挙の実施は可能だと考えている」＝ゼレンスキー氏】
2025年8月19日, 02:35 (更新: 2025年8月19日, 06:53)
