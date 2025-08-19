【「我々は選挙の実施は可能だと考えている」＝ゼレンスキー氏】

ゼレンスキー氏はトランプ大統領との会談で、自分は選挙を実施する用意があるものの、戦争行為が行われている間は実施できないとし、そのためには「安全保障の条件が必要となってくる」と述べた。