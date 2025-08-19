【「クリミア返還も、NATO加盟もウクライナには不可能」、とトランプ大統領】

トランプ米大統領は、ウクライナのNATO加盟がいかに「ロシアにとって、常に容認できないことだった」かについて言及した。大統領は「ソ連時代だろうと、ロシアだろうとそれは変わらない。プーチン氏（の大統領就任）のはるか前からそうだった」と断言している。