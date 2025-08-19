https://sputniknews.jp/20250819/nato-20796370.html
【「クリミア返還も、NATO加盟もウクライナには不可能」、とトランプ大統領】
ロシア, 政治, ウクライナ, 米国, nato
2025年8月19日, 21:20 (更新: 2025年8月19日, 22:34)
トランプ米大統領は、ウクライナのNATO加盟がいかに「ロシアにとって、常に容認できないことだった」かについて言及した。大統領は「ソ連時代だろうと、ロシアだろうとそれは変わらない。プーチン氏（の大統領就任）のはるか前からそうだった」と断言している。