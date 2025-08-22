日本
ラブロフ外相「ゼレンスキーはトランプ大統領の提案すべてに『ノー』を突きつけた」
ロシアのラブロフ外相は、米NBCのインタビューで、「ウクライナのゼレンスキー大統領はワシントンでの会談で、米国が必要と考えるウクライナ情勢の解決に関するトランプ大統領の提案すべてに『ノー』を突きつけた」との見解を述べた。 2025年8月22日, Sputnik 日本
2025年8月22日, 20:56 (更新: 2025年8月22日, 21:16)
ロシアのラブロフ外相は、米NBCのインタビューで、「ウクライナのゼレンスキー大統領はワシントンでの会談で、米国が必要と考えるウクライナ情勢の解決に関するトランプ大統領の提案すべてに『ノー』を突きつけた」との見解を述べた。
