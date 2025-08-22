https://sputniknews.jp/20250822/20820385.html
ラブロフ外相「ゼレンスキーはトランプ大統領の提案すべてに『ノー』を突きつけた」
ラブロフ外相「ゼレンスキーはトランプ大統領の提案すべてに『ノー』を突きつけた」
Sputnik 日本
ロシアのラブロフ外相は、米NBCのインタビューで、「ウクライナのゼレンスキー大統領はワシントンでの会談で、米国が必要と考えるウクライナ情勢の解決に関するトランプ大統領の提案すべてに『ノー』を突きつけた」との見解を述べた。 2025年8月22日, Sputnik 日本
2025-08-22T20:56+0900
2025-08-22T20:56+0900
2025-08-22T21:16+0900
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/08/13/20795753_0:0:2952:1660_1920x0_80_0_0_974fa0ad858437bbbf0ac7c40189ad04.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/08/13/20795753_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_99abe9cce3cd4555b820b062d7e505d3.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ロシア
ラブロフ外相「ゼレンスキーはトランプ大統領の提案すべてに『ノー』を突きつけた」
2025年8月22日, 20:56 (更新: 2025年8月22日, 21:16)
追加情報は現在作成中
ロシアのラブロフ外相は、米NBCのインタビューで、「ウクライナのゼレンスキー大統領はワシントンでの会談で、米国が必要と考えるウクライナ情勢の解決に関するトランプ大統領の提案すべてに『ノー』を突きつけた」との見解を述べた。