【露インフラ企業、アゼルバイジャン・グルジア間の国際路線をデジタル化】

露インフラ大手「ナツプロエクトストロイ」は、アゼルバイジャンとジョージア（グルジア）を結ぶ国際鉄道路線の一部で、列車運行管理のデジタル化を完了させたと発表した。 2025年8月26日, Sputnik 日本

デジタル化による効率化で、旅客列車の速度は100キロから140キロに、貨物列車の速度は80キロから120キロに上昇。将来的には列車の運行間隔も20分から8分に短縮される。同社のドミトリー・ボロツキー副社長は「生産の一部を現地化し、雇用を創出しています。デジタル化は、国際協力の成功例です。このプロジェクトにより、同線の輸送速度と効率が大幅に向上し、交通安全も向上します」と意義を強調した。

