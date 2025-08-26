https://sputniknews.jp/20250826/20844130.html
露インフラ企業、アゼルバイジャン・グルジア間の国際路線をデジタル化
【露インフラ企業、アゼルバイジャン・グルジア間の国際路線をデジタル化】
Sputnik 日本
露インフラ大手「ナツプロエクトストロイ」は、アゼルバイジャンとジョージア(グルジア)を結ぶ国際鉄道路線の一部で、列車運行管理のデジタル化を完了させたと発表した。 2025年8月26日
デジタル化による効率化で、旅客列車の速度は100キロから140キロに、貨物列車の速度は80キロから120キロに上昇。将来的には列車の運行間隔も20分から8分に短縮される。同社のドミトリー・ボロツキー副社長は「生産の一部を現地化し、雇用を創出しています。デジタル化は、国際協力の成功例です。このプロジェクトにより、同線の輸送速度と効率が大幅に向上し、交通安全も向上します」と意義を強調した。
