【ウクライナはロシアに挑戦すべきではなかった……トランプ大統領がゼレンスキー政権を批判】
トランプ大統領はウクライナ危機を巡る交渉についてコメント、バイデン政権と協力したゼレンスキー政権を批判した。 2025年8月27日, Sputnik 日本
また、交渉が進展しない場合、ロシアとウクライナ、その双方に制裁を科す考えを示した。「ゼレンスキーも全くの無実というわけではない、タンゴを踊るには二人が必要だ」とし、ウクライナ側に難色を示した。
2025年8月27日, 10:02 (更新: 2025年8月27日, 14:28)
トランプ大統領はウクライナ危機を巡る交渉についてコメント、バイデン政権と協力したゼレンスキー政権を批判した。
