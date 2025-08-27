https://sputniknews.jp/20250827/20848719.html

【ウクライナはロシアに挑戦すべきではなかった……トランプ大統領がゼレンスキー政権を批判】

【ウクライナはロシアに挑戦すべきではなかった……トランプ大統領がゼレンスキー政権を批判】

Sputnik 日本

トランプ大統領はウクライナ危機を巡る交渉についてコメント、バイデン政権と協力したゼレンスキー政権を批判した。 2025年8月27日, Sputnik 日本

2025-08-27T10:02+0900

2025-08-27T10:02+0900

2025-08-27T14:28+0900

ウクライナ

ウォロディミル・ゼレンスキー

ロシア

国際

政治

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/08/13/20790647_0:0:2213:1245_1920x0_80_0_0_c7cc2e0d090f59aca2a66c27b88a79ef.jpg

また、交渉が進展しない場合、ロシアとウクライナ、その双方に制裁を科す考えを示した。「ゼレンスキーも全くの無実というわけではない、タンゴを踊るには二人が必要だ」とし、ウクライナ側に難色を示した。

ウクライナ

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ウクライナ, ウォロディミル・ゼレンスキー, ロシア, 国際, 政治