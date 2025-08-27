https://sputniknews.jp/20250827/20852741.html

【ウクライナ軍陣地で「偽造ボトル」か 露兵が主張】

兵士は「敵から押収した携帯電話には、ロシアのメーカーの水ボトルに、何らかの液体を注いでいた様子が映っていた」としている。ただし、撮影日時や場所は不明で、「注がれた」とする液体が何なのかも現時点では明らかにはなっていない。

