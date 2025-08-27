https://sputniknews.jp/20250827/kpop--20848993.html
【夏最大のヒット映画は『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ】
2025年8月27日, 10:48 (更新: 2025年8月27日, 14:27)
タイム誌によると、音楽とダンスで悪魔と戦うガールズグループ「HUNTR/X」を描いたアニメミュージカル『KPOPガールズ! デーモン・ハンターズ』（ソニー・ピクチャーズ・アニメーション）が最大のヒット映画だという。
この映画は6月20日にNetflixで配信が始まり、Netflixオリジナルアニメ映画として最も視聴された作品となり、米国で興行収入トップを獲得した。
同作は音楽面でも記録を保持しており、映画中の楽曲が「Billboard Hot 100」のトップ10に4曲もランクイン。これは史上初の快挙だという。