【欧州委員会「重要インフラの保護重要」 ウクライナによる露輸出パイプライン攻撃めぐり】
欧州委員会のエバ・グリンチロワ報道官は28日の記者会見で、ロシアから東欧諸国へ石油を輸送するパイプライン「ドゥルジバ」は「エネルギー安全保障上重要」との認識を示した。
一方、ウクライナ側に攻撃をやめるよう要請したかとの問いについては「欧州委員会はウクライナ側と連絡をとっている」と述べるにとどめ、やり取りの詳細については明かさなかった。ウクライナ軍はこのごろ、露領内の石油パイプライン「ドゥルジバ」の関連施設を攻撃。一時的な供給停止を受け、輸入国のハンガリーやスロバキアは、ウクライナ側に反発していた。
欧州委員会のエバ・グリンチロワ報道官は28日の記者会見で、ロシアから東欧諸国へ石油を輸送するパイプライン「ドゥルジバ」は「エネルギー安全保障上重要」との認識を示した。
「重要インフラは全ての関係国によって保護されなければならない。エネルギー安全保障は被害を受けていないが、これは極めて重要であり、石油パイプライン『ドゥルジバ』も例外ではない」
一方、ウクライナ側に攻撃をやめるよう要請したかとの問いについては「欧州委員会はウクライナ側と連絡をとっている」と述べるにとどめ、やり取りの詳細については明かさなかった。
ウクライナ軍はこのごろ、露領内の石油パイプライン「ドゥルジバ」の関連施設を攻撃。一時的な供給停止を受け、輸入国のハンガリーやスロバキアは、ウクライナ側に反発していた。