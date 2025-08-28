https://sputniknews.jp/20250828/20862024.html

欧州委員会「重要インフラの保護重要」 ウクライナによる露輸出パイプライン攻撃めぐり

【欧州委員会「重要インフラの保護重要」 ウクライナによる露輸出パイプライン攻撃めぐり】

欧州委員会のエバ・グリンチロワ報道官は28日の記者会見で、ロシアから東欧諸国へ石油を輸送するパイプライン「ドゥルジバ」は「エネルギー安全保障上重要」との認識を示した。 2025年8月28日, Sputnik 日本

一方、ウクライナ側に攻撃をやめるよう要請したかとの問いについては「欧州委員会はウクライナ側と連絡をとっている」と述べるにとどめ、やり取りの詳細については明かさなかった。ウクライナ軍はこのごろ、露領内の石油パイプライン「ドゥルジバ」の関連施設を攻撃。一時的な供給停止を受け、輸入国のハンガリーやスロバキアは、ウクライナ側に反発していた。

