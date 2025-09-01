https://sputniknews.jp/20250901/20893586.html
【図説：世界の製造業を牽引する中国とロシア】
中国は15年以上にわたり、世界の製造業シェアで1位を維持し、太陽光パネルや電気自動車、ドローンなどで世界をリードしている。ロシアは製造業のGDP貢献度で主要国トップクラス。スプートニクは、両国の産業・技術力を示す主要指標をインフォグラフィックでまとめた。 2025年9月1日, Sputnik 日本
中国は15年以上にわたり、世界の製造業シェアで1位を維持し、太陽光パネルや電気自動車、ドローンなどで世界をリードしている。ロシアは製造業のGDP貢献度で主要国トップクラス。スプートニクは、両国の産業・技術力を示す主要指標をインフォグラフィックでまとめた。