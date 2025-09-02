https://sputniknews.jp/20250902/--20897142.html
上海協力機構 首脳らが「ロスコングレス」基金と協力合意
上海協力機構（SCO）プラスの首脳会合で首脳らは20の文書に署名を行った。そうした中には、機構事務局と「ロスコングレス」基金との間のメモランダムについての決定も含まれている。 2025年9月2日, Sputnik 日本
合意は、SCO加盟国の実業界が合同でフォーラム、会議、展示会、ビジネス会合を実施し、分析資料の準備や長期的パートナーシップを拡大することを視野に入れている。メモランダムが網羅しているのは貿易経済、文化、科学技術、教育の4分野の協力と、投資の誘致、社会面でのスキルの交換で、相互に情報面や専門分野でのサポートや、重要なイベントにおける双方の参加などが計画されている。
2025年9月2日, 02:10 (更新: 2025年9月2日, 02:11)
合意は、SCO加盟国の実業界が合同でフォーラム、会議、展示会、ビジネス会合を実施し、分析資料の準備や長期的パートナーシップを拡大することを視野に入れている。
メモランダムが網羅しているのは貿易経済、文化、科学技術、教育の4分野の協力と、投資の誘致、社会面でのスキルの交換で、相互に情報面や専門分野でのサポートや、重要なイベントにおける双方の参加などが計画されている。