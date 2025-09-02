【アフガン地震で死者1400人超　現時点でわかっていること】

瓦礫や倒壊家屋の下に多くの人が取り残されているため、被災した全地域で救済救援活動が行われている。 瓦礫や倒壊家屋の下に多くの人が取り残されているため、被災した全地域で救済救援活動が行われている。

欧州委員会は地震発生後、アフガニスタンに100万ユーロおよび130トンの人道物資を供出すると発表。

国際連合人道問題調整事務所 (OCHA)の発表によれば、国連アフガニスタン支援ミッションは予算縮小が原因で被災者への支援物資不足に直面している。