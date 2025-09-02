https://sputniknews.jp/20250902/20903975.html

【石破首相「まず国民がやってほしいことに全力尽くす」】

【石破首相「まず国民がやってほしいことに全力尽くす」】

Sputnik 日本

石破首相は2日、自民党の両院議員総会を終えた後、報道陣を前に続投の方針を示唆した。日本の各メディアが中継した。 2025年9月2日, Sputnik 日本

2025-09-02T22:12+0900

2025-09-02T22:12+0900

2025-09-02T22:12+0900

政治

国内

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/07/15/20519989_0:148:3115:1900_1920x0_80_0_0_3d4b45a15bbda5a58e6e36894aa845ac.jpg

「我が党として、早急に対応しなくてはならない課題があって、それを責任を持ってやっていくことも責任だ。（編注：進退を念頭に）然るべき時期に責任は判断するが、まず国民の皆さん方がやってもらいたいなと思うことに全力を尽くす」森山幹事長が辞意を表明し、進退を石破首相に預けたことについては「適切に判断する」と述べるにとどめた。森山氏について「余人をもって代え難い」とも述べた。共同通信などによると、これまでに森山氏に加え、小野寺政調会長、鈴木総務会長、木原選対委員長を含めた党四役全員が石破首相に辞意を伝え、進退を預けている。また、この日の総会では臨時の総裁選の実施是非を問う手続きを開始。8日にも結果が明らかになる予定だという。

国内

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

政治, 国内