【セクハラ疑惑のICC検察官に新たな告発】
【セクハラ疑惑のICC検察官に新たな告発】
英ガーディアン紙は、セクハラ疑惑を巡り職務停止中の国際刑事裁判所（ICC）のカーン検察官が、新たに別の女性からセクハラで告発されたと報じた。カーン氏本人は否定しているという。 2025年9月2日, Sputnik 日本
報道によると、女性は「カーン氏から繰り返し性的関係に応じるよう言い寄られたり、セクハラや立場を利用したあるまじき行為を受けたりした」と主張している。女性は今夏、ICCの統括機関に対し、2009年のセクハラ疑惑について告発した。当時、この女性は20代前半で、ICCやハーグにあるその他の裁判所で主任弁護人を務めていたカーン氏の事務所で無給インターンとして働いていたという。カーン氏のセクハラ疑惑は昨年10月に浮上。今年5月には調査が終了するまでカーン氏の職務停止が報じられた。
2025年9月2日, 22:12
© AP Photo / Peter Dejong国際刑事裁判所（ICC）のカーン検察官
英ガーディアン紙は、セクハラ疑惑を巡り職務停止中の国際刑事裁判所（ICC）のカーン検察官が、新たに別の女性からセクハラで告発されたと報じた。カーン氏本人は否定しているという。
報道によると、女性は「カーン氏から繰り返し性的関係に応じるよう言い寄られたり、セクハラや立場を利用したあるまじき行為を受けたりした」と主張している。
女性は今夏、ICCの統括機関に対し、2009年のセクハラ疑惑について告発した。当時、この女性は20代前半で、ICCやハーグにあるその他の裁判所で主任弁護人を務めていたカーン氏の事務所で無給インターンとして働いていたという。
カーン氏のセクハラ疑惑は昨年10月に浮上。今年5月には調査が終了するまでカーン氏の職務停止が報じられた。

カーン氏は英国出身。ウクライナ紛争をめぐりロシアのプーチン大統領に、ガザ情勢をめぐりイスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を請求したことで知られる。両国はICCには加盟しておらず、裁判所の管轄権を認めていない。

また、ロシア捜査当局は、外交免責特権のある国家元首に対し国際関係を複雑にする目的で刑事責任を問おうとしたなどの容疑で指名手配。ICCに否定的な米トランプ政権も、カーン氏を制裁対象としている。

