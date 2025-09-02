【セクハラ疑惑のICC検察官に新たな告発】

カーン氏は英国出身。ウクライナ紛争をめぐりロシアのプーチン大統領に、ガザ情勢をめぐりイスラエルのネタニヤフ首相に逮捕状を請求したことで知られる。両国はICCには加盟しておらず、裁判所の管轄権を認めていない。

また、ロシア捜査当局は、外交免責特権のある国家元首に対し国際関係を複雑にする目的で刑事責任を問おうとしたなどの容疑で指名手配。ICCに否定的な米トランプ政権も、カーン氏を制裁対象としている。