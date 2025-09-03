https://sputniknews.jp/20250903/20904660.html

【アニバーサリーの東方経済フォーラム 開催準備も終了間近】

【アニバーサリーの東方経済フォーラム 開催準備も終了間近】

Sputnik 日本

10周年となるウラジオストクの東方経済フォーラムは、明日3日に開幕する。今年の参加予定者は70以上の国、地域から4500人を超える。6日の最終日までに100を超えるテーマ別セッションが催される。 2025年9月3日, Sputnik 日本

2025-09-03T00:01+0900

2025-09-03T00:01+0900

2025-09-03T00:01+0900

ウラジオストク

国際

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20904725_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_fd22af4b22da84ad89d027cd810fce35.jpg

スプートニクはフォーラムの情報メインパートナーとして、現地設営のブースから生放送ラジオとサイト等で報道をお届けします。

ウラジオストク

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ウラジオストク, 国際