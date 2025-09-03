https://sputniknews.jp/20250903/20904660.html
【アニバーサリーの東方経済フォーラム 開催準備も終了間近】
【アニバーサリーの東方経済フォーラム 開催準備も終了間近】
Sputnik 日本
10周年となるウラジオストクの東方経済フォーラムは、明日3日に開幕する。今年の参加予定者は70以上の国、地域から4500人を超える。6日の最終日までに100を超えるテーマ別セッションが催される。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T00:01+0900
2025-09-03T00:01+0900
2025-09-03T00:01+0900
ウラジオストク
国際
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20904725_0:10:3071:1737_1920x0_80_0_0_fd22af4b22da84ad89d027cd810fce35.jpg
スプートニクはフォーラムの情報メインパートナーとして、現地設営のブースから生放送ラジオとサイト等で報道をお届けします。
ウラジオストク
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20904725_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_4c91864089d66f26129c5ef6abff3637.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ウラジオストク, 国際
【アニバーサリーの東方経済フォーラム 開催準備も終了間近】
10周年となるウラジオストクの東方経済フォーラムは、明日3日に開幕する。今年の参加予定者は70以上の国、地域から4500人を超える。6日の最終日までに100を超えるテーマ別セッションが催される。
スプートニクはフォーラムの情報メインパートナーとして、現地設営のブースから生放送ラジオとサイト等で報道をお届けします。