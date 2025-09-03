日本
【アニバーサリーの東方経済フォーラム　開催準備も終了間近】
【アニバーサリーの東方経済フォーラム　開催準備も終了間近】
Sputnik 日本
10周年となるウラジオストクの東方経済フォーラムは、明日3日に開幕する。今年の参加予定者は70以上の国、地域から4500人を超える。6日の最終日までに100を超えるテーマ別セッションが催される。 2025年9月3日, Sputnik 日本
ウラジオストク
国際
スプートニクはフォーラムの情報メインパートナーとして、現地設営のブースから生放送ラジオとサイト等で報道をお届けします。
ウラジオストク
ニュース
jp_JP
ウラジオストク, 国際
ウラジオストク, 国際

【アニバーサリーの東方経済フォーラム　開催準備も終了間近】

2025年9月3日, 00:01
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
Владивосток в преддверии ВЭФ-2025 - Sputnik 日本, 1920, 03.09.2025
© Sputnik / Alexandr Kryazhev
/
メディアバンクへ移行
サイン
10周年となるウラジオストクの東方経済フォーラムは、明日3日に開幕する。今年の参加予定者は70以上の国、地域から4500人を超える。6日の最終日までに100を超えるテーマ別セッションが催される。
スプートニクはフォーラムの情報メインパートナーとして、現地設営のブースから生放送ラジオとサイト等で報道をお届けします。
