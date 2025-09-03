https://sputniknews.jp/20250903/20905573.html

【「タイタニック」号捜索 ソ連には極秘の米軍作戦が陰に】

【「タイタニック」号捜索 ソ連には極秘の米軍作戦が陰に】

Sputnik 日本

1985年、海洋学者ロバート・バラード氏率いるチームによるタイタニック号の捜索は実は、米海軍による沈没原潜「スレッシャー」 と「スコーピオン」の事故調査作戦の隠れ蓑となった。バラーズ氏自身が客船発見40周年を前にCNNからの取材に明かした。スプートニクは、伝説の客船の捜索の経緯について詳細をまとめた。 2025年9月3日, Sputnik 日本

2025-09-03T02:45+0900

2025-09-03T02:45+0900

2025-09-03T03:19+0900

国際

米国

社会

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20905558_0:203:1480:1036_1920x0_80_0_0_6956a8a0ea0bac07233d08b4fe9b9c43.jpg

バラード氏の話では、タイタニック号の捜索は1985年よりも前に試みられていた。1977年の捜査は、ソナーとカメラが取り付けられたドリルパイプが真っ二つに折れ、失敗。バラード氏はこの経験とリアルタイムで画像を得る必要性から、調査船に映像を送信できる遠隔操作の潜水機の必要性を痛感する。その資金調達は、米海軍が関心を示すことで初めて叶った。極秘作戦と最新の開発バラードは米海軍の支援で深海視覚化システム「アルゴ」の開発に成功する。これによって遠隔操作の調査装置から船に動画が送信された。海軍は、1960年代に大西洋で沈没した2隻の原潜「スレッシャー」「スコーピオン」に事故原因を解明し、より広範な情報収集のためにこの技術の利用に関心を持っていた。 バラードは海軍当局を説得し、沈没原潜の調査遠征中にタイタニック号の捜索に時間を割くことを認めさせた。これが最終的に極秘任務の隠れ蓑となった。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

国際, 米国, 社会