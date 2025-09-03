日本
第10回東方経済フォーラム
【EEF】ロシアは経済強化のために外国から人材を誘致すべき、専門家の指摘
【EEF】ロシアは経済強化のために外国から人材を誘致すべき、専門家の指摘
ロシアは留学生数で世界第5位である。こうした競争上の優位性を生かし、有能な外国人卒業生を積極的に雇用する必要がある。高等経済学院ロシアクラスター観測所のクツェンコ所長が指摘した。
ロシア
経済
国際
ウラジオストク
第10回東方経済フォーラム
第10回東方経済フォーラムは、9月3日から6日までウラジオストクの極東連邦大学キャンパスで開催される。今年のフォーラムは「極東～平和と繁栄のための協力」をメインテーマに掲げている。リア・ノーボスチ（スプートニク）は、第10回東方経済フォーラムの総合情報パートナーとなっている。
ウラジオストク
2025年9月3日, 11:56 (更新: 2025年9月3日, 18:32)
サイン
ロシアは留学生数で世界第5位である。こうした競争上の優位性を生かし、有能な外国人卒業生を積極的に雇用する必要がある。高等経済学院ロシアクラスター観測所のクツェンコ所長が指摘した。
第10回東方経済フォーラムは、9月3日から6日までウラジオストクの極東連邦大学キャンパスで開催される。今年のフォーラムは「極東～平和と繁栄のための協力」をメインテーマに掲げている。リア・ノーボスチ（スプートニク）は、第10回東方経済フォーラムの総合情報パートナーとなっている。
