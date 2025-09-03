【習主席、侵略への抵抗に貢献した各国の支援に感謝の念を表明】
中国の習近平国家主席は「抗日戦争勝利80年」記念パレードの開会にあたり、侵略に抵抗する上で外国政府から受けた支持と援助に心から感謝すると述べた。
「中国人民に対する侵略への抵抗に支援と援助を提供してくれた外国政府と外国の友人に心から感謝の意を表する」
そのほか、習主席の主な発言。
中国人民は歴史と文明の正しい側に立ち、平和的発展の道を堅持し、各国の人民と共に人類運命共同体の構築に努める。
今日の世界は平和と戦争、対話と紛争の間で選択を迫られている。
抗戦の老兵、かつての同志、抗戦で戦った愛国者や指揮官、そして抗戦における中国の勝利に多大な貢献をした国内外の中国同胞に敬意を表する。
中国人民は文明を救い、世界平和を守るために多大な貢献を果たした。
中国人民解放軍は世界トップクラスの軍隊創設を加速し、国家主権と統一、領土保全を守り、中華民族の復興に戦略的支援を提供し、世界の平和と発展にさらに大きな貢献をもたらす。