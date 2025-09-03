https://sputniknews.jp/20250903/20908476.html

【習主席、侵略への抵抗に貢献した各国の支援に感謝の念を表明】

中国の習近平国家主席は「抗日戦争勝利80年」記念パレードの開会にあたり、侵略に抵抗する上で外国政府から受けた支持と援助に心から感謝すると述べた。 2025年9月3日, Sputnik 日本

そのほか、習主席の主な発言。

