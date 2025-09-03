https://sputniknews.jp/20250903/20908712.html

【EEF】ロシア対外情報局長官、「第二次世界大戦の記憶はグローバル安全保障にとって重要」

Sputnik 日本

ロシア対外情報局のナルイシュキン長官（ロシア歴史協会の会長を兼務）は東方経済フォーラムのイベントに参加した中で第二次世界大戦の記憶継承について発言し、次のように指摘した。 2025年9月3日, Sputnik 日本

2025-09-03T12:26+0900

2025-09-03T12:26+0900

2025-09-03T18:32+0900

ロシア

国際

政治

第10回東方経済フォーラム

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e6/0a/18/13496790_0:0:3143:1768_1920x0_80_0_0_83990d574446480b2d7705b3f0b691a6.jpg

「第二次世界大戦で起きた出来事に関する記憶は、グローバル安全保障体制を維持する上で引き続き大きな重要性を持つと考えています。我々はこれをアジア太平洋地域における国際協力の強固な基盤とも見ています」第10回東方経済フォーラムは、9月3日から6日までウラジオストクの極東連邦大学キャンパスで開催される。今年のフォーラムは「極東～平和と繁栄のための協力」をメインテーマに掲げている。リア・ノーボスチ（スプートニク）は、第10回東方経済フォーラムの総合情報パートナーとなっている。

2025

