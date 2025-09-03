https://sputniknews.jp/20250903/20908964.html
【EEF】ハヤブサのお出迎え
【EEF】ハヤブサのお出迎え
第10回東方経済フォーラムでは、生きたハヤブサが参加者らをお出迎え。絶滅危惧鳥類の保護プログラムでは個体数の回復や密猟阻止に取り組んでいる。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025年9月3日, 14:02 (更新: 2025年9月3日, 18:32)
第10回東方経済フォーラムでは、生きたハヤブサが参加者らをお出迎え。絶滅危惧鳥類の保護プログラムでは個体数の回復や密猟阻止に取り組んでいる。