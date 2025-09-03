https://sputniknews.jp/20250903/20909632.html
【EEF】民族衣装で行進 聖ゲオルギー・リボン
露ウラジオストクで開幕した第10回東方経済フォーラムでは、第2次世界大戦終結80周年を記念し、ロシア各地の民族衣装を身にまとった人々が、戦勝の象徴となっている巨大な聖ゲオルギー・リボンとともに行進した。 2025年9月3日, Sputnik 日本
