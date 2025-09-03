日本
第10回東方経済フォーラム
【EEF】民族衣装で行進　聖ゲオルギー・リボン
【EEF】民族衣装で行進　聖ゲオルギー・リボン
露ウラジオストクで開幕した第10回東方経済フォーラムでは、第2次世界大戦終結80周年を記念し、ロシア各地の民族衣装を身にまとった人々が、戦勝の象徴となっている巨大な聖ゲオルギー・リボンとともに行進した。
2025年9月3日, 14:17 (更新: 2025年9月3日, 18:32)
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
© Sputnik / Pelagiya Tikhonova
メディアバンクへ移行
露ウラジオストクで開幕した第10回東方経済フォーラムでは、第2次世界大戦終結80周年を記念し、ロシア各地の民族衣装を身にまとった人々が、戦勝の象徴となっている巨大な聖ゲオルギー・リボンとともに行進した。
