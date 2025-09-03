日本
第10回東方経済フォーラム
【EEF】極東地域の文化など紹介　展覧会「極東通り」がオープン
【EEF】極東地域の文化など紹介　展覧会「極東通り」がオープン
露ウラジオストクで開かれている東方経済フォーラムの一環で、極東各地域の文化や経済を紹介する展覧会「極東通り」がオープンした。 2025年9月3日, Sputnik 日本
ロシア副首相兼極東連邦管区大統領全権大使のユーリ・トルトネフ氏は「極東全体が変化している。都市や町が生まれ、新たな投資プロジェクトが生まれ、新しい病院、学校、幼稚園が建設され、インフラも整備されている。極東はより快適で豊かになっている」と述べた。
2025年9月3日, 15:54 (更新: 2025年9月3日, 18:32)
© Sputnik / Alexei Danichev / メディアバンクへ移行ВЭФ-2025. Улица Дальнего Востока
露ウラジオストクで開かれている東方経済フォーラムの一環で、極東各地域の文化や経済を紹介する展覧会「極東通り」がオープンした。
ロシア副首相兼極東連邦管区大統領全権大使のユーリ・トルトネフ氏は「極東全体が変化している。都市や町が生まれ、新たな投資プロジェクトが生まれ、新しい病院、学校、幼稚園が建設され、インフラも整備されている。極東はより快適で豊かになっている」と述べた。
