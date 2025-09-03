https://sputniknews.jp/20250903/20910816.html
【北京・軍事パレードのハイライト】
【北京・軍事パレードのハイライト】
Sputnik 日本
プーチン大統領も世界の多数の首脳らと共に参列している。スプートニクはパレードの様子を刻一刻と生中継でお届けしています。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T16:06+0900
2025-09-03T16:06+0900
2025-09-03T16:08+0900
国際
アジア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20910985_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9f79246097b3acc072cbb3522b114022.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20910985_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e7dae996742c784f93590ce5e40d299.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
国際, アジア
【北京・軍事パレードのハイライト】
2025年9月3日, 16:06 (更新: 2025年9月3日, 16:08)
プーチン大統領も世界の多数の首脳らと共に参列している。スプートニクはパレードの様子を刻一刻と生中継でお届けしています。