【新浪氏、経済同友会の活動自粛　会見まとめ】

サントリーHD会長を1日付で辞任した経済同友会の新浪剛史代表幹事は3日、定例記者会見で同友会での活動を当面自粛すると発表した。会見の様子は日本の各メディアが中継した。 2025年9月3日, Sputnik 日本

新浪氏の説明内容🔸問題視されているサプリメントは適法な商品と認識して、米国出張時に市販されているものを購入した。🔸その後、ドバイ経由でインドに出張してから帰国する予定だったが、こうした国々ではサプリの持ち込みが厳しいと知人に助言され、その知人が日本に持ち帰ってくれることになった。🔸知人は自ら日本に持ち帰り、新浪氏の自宅に送る手配をした。ただ、家族との取り決めで送り主がよくわからない郵送物は廃棄することになっており、今回も恐らく家族が廃棄し、恐らく手元には届いていない。🔸今回捜査対象となっているのは、これとは別の2回目の郵送。知人が福岡県在住の弟にサプリを送り、それを自宅に送るように依頼。知人の弟は逮捕されており、その関係で捜査が行われた。🔸ただ、2回目の郵送について全く知らされておらず、送られたのが自身の購入したサプリかどうかも不明。また、所持も使用もしておらず、国内から輸入を指示もしていない。🔸米国で購入したサプリは日本でも適法であるとの認識だった。法を犯しておらず潔白であると考えている。🔸しかし、結果的にサプリ購入に端を発し、このような事態を招いたことは自身の不注意であり、お詫び申し上げる。🔸サプリを購入したのは海外出張が多く、時差ボケになることが多いため。知人から勧められた。日本でも売っているものを米国で買ったのは、米国では日本よりも安いため。🔸自身は潔白であると考えているが、（進退については）透明性の高い経済同友会の仕組みに委ねて、当面は活動を自粛したい。その間の職務は、岩井睦雄筆頭副代表幹事が代行する。

国内