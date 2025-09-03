日本
【写真:プーチン大統領、北京で金正恩委員長と会談】
【写真：プーチン大統領、北京で金正恩委員長と会談】
Sputnik 日本
中国を訪問中のプーチン大統領は3日、北朝鮮の金正恩国務委員長と首脳会談を行った。2024年6月、平壌での会談以来、約1年3カ月ぶりとなる直接会談となった。両首脳は1時間にわたり非公式に意見交換を行った。 2025年9月3日, Sputnik 日本
プーチン大統領は、金委員長と会談できる機会を得たことを嬉しく思うと述べ、両国間のあらゆる分野で議論する機会があると語った。また、クルスク州解放において北朝鮮軍が果たした役割に感謝の意を示した。一方の金委員長は、昨年6月に締結された両国間の条約以降、二国間関係があらゆる面で発展していると語った。会談終了後、プーチン大統領は金委員長をロシアに招待。金委員長も近く再会することを約束した。
北朝鮮
【写真:プーチン大統領、北京で金正恩委員長と会談】

中国を訪問中のプーチン大統領は3日、北朝鮮の金正恩国務委員長と首脳会談を行った。2024年6月、平壌での会談以来、約1年3カ月ぶりとなる直接会談となった。両首脳は1時間にわたり非公式に意見交換を行った。
プーチン大統領は、金委員長と会談できる機会を得たことを嬉しく思うと述べ、両国間のあらゆる分野で議論する機会があると語った。また、クルスク州解放において北朝鮮軍が果たした役割に感謝の意を示した。
一方の金委員長は、昨年6月に締結された両国間の条約以降、二国間関係があらゆる面で発展していると語った。
会談終了後、プーチン大統領は金委員長をロシアに招待。金委員長も近く再会することを約束した。
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / メディアバンクへ移行

北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長 - Sputnik 日本
1/7
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov
/
メディアバンクへ移行

北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / メディアバンクへ移行

会談場所へ向かうため、車に同乗するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

会談場所へ向かうため、車に同乗するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長 - Sputnik 日本
2/7
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov
/
メディアバンクへ移行

会談場所へ向かうため、車に同乗するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / メディアバンクへ移行

北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長 - Sputnik 日本
3/7
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov
/
メディアバンクへ移行

北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / メディアバンクへ移行

人民大会堂前に駐車中のロシア大統領専用車「アウルス」

人民大会堂前に駐車中のロシア大統領専用車「アウルス」 - Sputnik 日本
4/7
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov
/
メディアバンクへ移行

人民大会堂前に駐車中のロシア大統領専用車「アウルス」

© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行

北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長 - Sputnik 日本
5/7
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
メディアバンクへ移行

北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行

プーチン大統領と会談中の北朝鮮の金正恩国務委員長

プーチン大統領と会談中の北朝鮮の金正恩国務委員長 - Sputnik 日本
6/7
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
メディアバンクへ移行

プーチン大統領と会談中の北朝鮮の金正恩国務委員長

© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行

会談中のプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

会談中のプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長 - Sputnik 日本
7/7
© Sputnik / Sergey Bobylev
/
メディアバンクへ移行

会談中のプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長

