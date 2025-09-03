【写真：プーチン大統領、北京で金正恩委員長と会談】

https://sputniknews.jp/20250903/20913041.html
中国を訪問中のプーチン大統領は3日、北朝鮮の金正恩国務委員長と首脳会談を行った。2024年6月、平壌での会談以来、約1年3カ月ぶりとなる直接会談となった。両首脳は1時間にわたり非公式に意見交換を行った。
2025-09-03T19:19+0900
2025-09-03T19:19+0900
2025-09-03T19:20+0900
プーチン大統領は、金委員長と会談できる機会を得たことを嬉しく思うと述べ、両国間のあらゆる分野で議論する機会があると語った。また、クルスク州解放において北朝鮮軍が果たした役割に感謝の意を示した。一方の金委員長は、昨年6月に締結された両国間の条約以降、二国間関係があらゆる面で発展していると語った。会談終了後、プーチン大統領は金委員長をロシアに招待。金委員長も近く再会することを約束した。
2025年9月3日, 19:19 (更新: 2025年9月3日, 19:20)
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / メディアバンクへ移行
北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / メディアバンクへ移行
会談場所へ向かうため、車に同乗するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / メディアバンクへ移行
北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長
© Sputnik / POOL/Alexander Kazakov / メディアバンクへ移行
人民大会堂前に駐車中のロシア大統領専用車「アウルス」
人民大会堂前に駐車中のロシア大統領専用車「アウルス」
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行
北京で対面するプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行
プーチン大統領と会談中の北朝鮮の金正恩国務委員長
© Sputnik / Sergey Bobylev / メディアバンクへ移行
会談中のプーチン大統領と北朝鮮の金正恩国務委員長