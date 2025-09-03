【動画：空飛ぶ官邸 露大統領機の秘密】

© Sputnik ロシア大統領専用機Il-96-300PU © Sputnik

ロシア大統領専用機Il-96-300PUは「空飛ぶ官邸」とも呼ばれ、国家の司令塔としての役割も担う。機内は長時間のフライトでも大統領が職務を遂行できる設計となっており、高度な安全対策も施されている。その内部と性能をスプートニクが動画で紹介する。