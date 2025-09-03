https://sputniknews.jp/20250903/20920100.html
【EEF】「創造産業の持続的な発展には民間企業の積極的な関与が必要」専門家の見解
【EEF】「創造産業の持続的な発展には民間企業の積極的な関与が必要」専門家の見解
Sputnik 日本
公共投資だけでは創造産業（クリエイティブ産業）の持続的な発展には不十分であり、アーティストやプロデューサー自身が収益を上げ、民間資金も流入するシステムを構築することが重要だ。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T22:00+0900
2025-09-03T22:00+0900
2025-09-03T22:02+0900
経済
文化
国際
ロシア
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20920085_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_03457aa22354eb5e112b12c6d97fc6a2.jpg
ロシアのストリーミングサービス「プレミア」のゼネラルプロデューサー、ダヴィド・コチャロフ氏はこのように考えている。東方経済フォーラムのセッション「クリエイティブへの投資：ローカルな成功からグローバルな認知へ」で語った。同セッションでは、コンテンツ制作への人工知能（AI）組み込みの展望、メディア市場統合の可能性、国内および国際プロジェクトのサポートツールなどについて議論された。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20920085_0:0:1065:799_1920x0_80_0_0_636c5c6002142a16fef9bbc7441bafb4.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
経済, 文化, 国際, ロシア
【EEF】「創造産業の持続的な発展には民間企業の積極的な関与が必要」専門家の見解
2025年9月3日, 22:00 (更新: 2025年9月3日, 22:02)
公共投資だけでは創造産業（クリエイティブ産業）の持続的な発展には不十分であり、アーティストやプロデューサー自身が収益を上げ、民間資金も流入するシステムを構築することが重要だ。
ロシアのストリーミングサービス「プレミア」のゼネラルプロデューサー、ダヴィド・コチャロフ氏はこのように考えている。東方経済フォーラムのセッション「クリエイティブへの投資：ローカルな成功からグローバルな認知へ」で語った。
同セッションでは、コンテンツ制作への人工知能（AI）組み込みの展望、メディア市場統合の可能性、国内および国際プロジェクトのサポートツールなどについて議論された。