【EEF】「創造産業の持続的な発展には民間企業の積極的な関与が必要」専門家の見解

【EEF】「創造産業の持続的な発展には民間企業の積極的な関与が必要」専門家の見解

公共投資だけでは創造産業（クリエイティブ産業）の持続的な発展には不十分であり、アーティストやプロデューサー自身が収益を上げ、民間資金も流入するシステムを構築することが重要だ。 2025年9月3日, Sputnik 日本

ロシアのストリーミングサービス「プレミア」のゼネラルプロデューサー、ダヴィド・コチャロフ氏はこのように考えている。東方経済フォーラムのセッション「クリエイティブへの投資：ローカルな成功からグローバルな認知へ」で語った。同セッションでは、コンテンツ制作への人工知能（AI）組み込みの展望、メディア市場統合の可能性、国内および国際プロジェクトのサポートツールなどについて議論された。

