旅順港からシュムシュ島（日本表記：占守島）まで、20世紀前半における極東地域の歴史に大きな影響を与えた戦いをスプートニクがインフォグラフィックでまとめた。 2025年9月3日, Sputnik 日本
【図説：20世紀前半、極東の歴史を決定づけた戦い】
