【図説：ロシアと中国の最強兵器】

中国・北京で行われた抗日戦勝・第二次世界大戦終結80周年の軍事パレードでは、100種類を超える兵器が披露された。中国の最先端兵器とロシアの同等兵器の性能をスプートニクが比較。