https://sputniknews.jp/20250903/20921747.html
【図説：ロシアと中国の最強兵器】
【図説：ロシアと中国の最強兵器】
Sputnik 日本
中国・北京で行われた抗日戦勝・第二次世界大戦終結80周年の軍事パレードでは、100種類を超える兵器が披露された。中国の最先端兵器とロシアの同等兵器の性能をスプートニクが比較。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T23:23+0900
2025-09-03T23:23+0900
2025-09-03T23:23+0900
ロシア
中国
インフォグラフィック
武器・兵器
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20921523_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e1bdcba102e938f289557a61562f75ed.png
中国
2025
ニュース
jp_JPhttps://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20921523_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_f289378d4559549cf63cb16c3471b394.png
Sputnik 日本
ロシア, 中国, インフォグラフィック, 武器・兵器, инфографика
ロシア, 中国, インフォグラフィック, 武器・兵器, инфографика
【図説：ロシアと中国の最強兵器】
サイン
中国・北京で行われた抗日戦勝・第二次世界大戦終結80周年の軍事パレードでは、100種類を超える兵器が披露された。中国の最先端兵器とロシアの同等兵器の性能をスプートニクが比較。