日本
https://sputniknews.jp/20250903/92-20904945.html
【特別軍事作戦 9月2日の概要 露国防省】
【特別軍事作戦 9月2日の概要 露国防省】
Sputnik 日本
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T01:57+0900
2025-09-03T01:57+0900
2025-09-03T01:57+0900
ロシア
ウクライナ
ロシア軍
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20905195_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_06e3c8832541fe1a8012cd1be0a509c9.jpg
ウクライナ
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20905195_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d9f2ccbe04df59ff0f838a3ab360bd3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Sputnik 日本
ロシア, ウクライナ, ロシア軍
ロシア, ウクライナ, ロシア軍
【特別軍事作戦 9月2日の概要 露国防省】
2025年9月3日, 01:57
【特別軍事作戦 9月2日の概要 露国防省】
サイン
ロシア国防省は、特別軍事作戦の進捗状況に関する日報を発表した。スプートニクが最も重要な項目をまとめた。
ロシア軍は過去24時間でドネツク人民共和国のフョードロフカ村を解放した。
ウクライナ軍は過去24時間で約1300人の人員を失った。
ロシア軍は過去24時間でウクライナ軍のために利用されているウクライナの港湾インフラおよびドローン製造企業を攻撃した。
ロシア
ウクライナ
ロシア軍
日本
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Twitter
プロジェクトについて
コンテンツの使用規則
ご意見、ご感想など
コメント・ガイド
クッキーおよび自動ログ記録ポリシー
プライバシーポリシー
Privacy Feedback
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
チャットへのアクセスは
ルール
違反でブロックされる ：を通じて貴方は再び参加することができます
∞
. 貴方がブロックに同意しない場合、
返信用フォーム
をご利用ください
討議は終了しました。投書公開後24時間はディスカッションに参加できます
コメント投稿には、
ログイン
または
新規登録
が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала