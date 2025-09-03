https://sputniknews.jp/20250903/apec-20912201.html

【EEF】APEC諸国の企業、ロシアとの協力に関心＝専門家

【EEF】APEC諸国の企業、ロシアとの協力に関心＝専門家

Sputnik 日本

APEC諸国の企業は、ロシア市場への技術移転やロシアの技術利用の可能性に関心を示している。露民間団体「起業家からの要望対応プラットフォーム」代表で大統領府人権評議会メンバーのエリーナ・シドレンコ氏が述べた。 2025年9月3日, Sputnik 日本

2025-09-03T18:08+0900

2025-09-03T18:08+0900

2025-09-03T18:32+0900

ロシア

経済

国際

第10回東方経済フォーラム

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20911901_0:0:3120:1754_1920x0_80_0_0_1c42ab83c6e95976d26a3cd0426c7ee3.jpg

同氏は、デジタルデザイン、コンピューターゲーム、クリエイティブ産業、農業技術の分野において、ロシアの経験がAPEC諸国にとって注目されていると指摘した。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

ロシア, 経済, 国際