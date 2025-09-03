日本
【EEF】APEC諸国の企業、ロシアとの協力に関心＝専門家
【EEF】APEC諸国の企業、ロシアとの協力に関心＝専門家
APEC諸国の企業は、ロシア市場への技術移転やロシアの技術利用の可能性に関心を示している。露民間団体「起業家からの要望対応プラットフォーム」代表で大統領府人権評議会メンバーのエリーナ・シドレンコ氏が述べた。 2025年9月3日, Sputnik 日本
同氏は、デジタルデザイン、コンピューターゲーム、クリエイティブ産業、農業技術の分野において、ロシアの経験がAPEC諸国にとって注目されていると指摘した。
【EEF】APEC諸国の企業、ロシアとの協力に関心＝専門家

2025年9月3日, 18:08
民間団体「起業家からの要望対応プラットフォーム」代表・大統領府人権評議会メンバーのエリーナ・シドレンコ氏
APEC諸国の企業は、ロシア市場への技術移転やロシアの技術利用の可能性に関心を示している。露民間団体「起業家からの要望対応プラットフォーム」代表で大統領府人権評議会メンバーのエリーナ・シドレンコ氏が述べた。
同氏は、デジタルデザイン、コンピューターゲーム、クリエイティブ産業、農業技術の分野において、ロシアの経験がAPEC諸国にとって注目されていると指摘した。
