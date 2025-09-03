https://sputniknews.jp/20250903/brics-20911598.html

【EEF】BRICSにはデジタル通貨の相互運用性が必要＝露銀行代表

【EEF】BRICSにはデジタル通貨の相互運用性が必要＝露銀行代表

Sputnik 日本

BRICS諸国間のデジタル通貨利用には相互運用性が必要だと、ロシア輸出入銀行のピョートル・ザセルスキー頭取が東方経済フォーラムで述べた。 2025年9月3日, Sputnik 日本

2025-09-03T17:07+0900

2025-09-03T17:07+0900

2025-09-03T18:32+0900

経済

ロシア

国際

brics

第10回東方経済フォーラム

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20911656_0:0:3247:1827_1920x0_80_0_0_a4fcb6721427bd50190b2c01a153fb7c.jpg

同氏は、国内でのデジタルルーブル利用や、BRICSでの多国間中央銀行デジタル通貨ブリッジ（mBridge）プロジェクトが進められたと説明。ただし限定的で体系的なものではなく、各国の制度的対応が不可欠だと指摘した。

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

ニュース

jp_JP

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik 日本 feedback.jp@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik 日本

経済, ロシア, 国際, brics