https://sputniknews.jp/20250903/brics-20911598.html
【EEF】BRICSにはデジタル通貨の相互運用性が必要＝露銀行代表
【EEF】BRICSにはデジタル通貨の相互運用性が必要＝露銀行代表
Sputnik 日本
BRICS諸国間のデジタル通貨利用には相互運用性が必要だと、ロシア輸出入銀行のピョートル・ザセルスキー頭取が東方経済フォーラムで述べた。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T17:07+0900
2025-09-03T17:07+0900
2025-09-03T18:32+0900
経済
ロシア
国際
brics
第10回東方経済フォーラム
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20911656_0:0:3247:1827_1920x0_80_0_0_a4fcb6721427bd50190b2c01a153fb7c.jpg
同氏は、国内でのデジタルルーブル利用や、BRICSでの多国間中央銀行デジタル通貨ブリッジ（mBridge）プロジェクトが進められたと説明。ただし限定的で体系的なものではなく、各国の制度的対応が不可欠だと指摘した。
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20911656_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_3bc9c94a63a3e656e50470f1f2919d7d.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
経済, ロシア, 国際, brics
【EEF】BRICSにはデジタル通貨の相互運用性が必要＝露銀行代表
2025年9月3日, 17:07 (更新: 2025年9月3日, 18:32)
BRICS諸国間のデジタル通貨利用には相互運用性が必要だと、ロシア輸出入銀行のピョートル・ザセルスキー頭取が東方経済フォーラムで述べた。
同氏は、国内でのデジタルルーブル利用や、BRICSでの多国間中央銀行デジタル通貨ブリッジ（mBridge）プロジェクトが進められたと説明。ただし限定的で体系的なものではなく、各国の制度的対応が不可欠だと指摘した。