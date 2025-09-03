https://sputniknews.jp/20250903/eef-20915360.html
【EEF】ブリヤート共和国の「遊牧民の声」フェスティバルは、観光発展の重要なイベントとなっている
【EEF】ブリヤート共和国の「遊牧民の声」フェスティバルは、観光発展の重要なイベントとなっている
Sputnik 日本
ブリヤート・フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督でありナタリア・ウラノワ氏は、東方経済フォーラム2025の枠組みにおけるセッション「フェスティバル経済：極東のイベント産業の可能性」で挨拶した。 2025年9月3日, Sputnik 日本
2025-09-03T19:20+0900
2025-09-03T19:20+0900
2025-09-03T19:21+0900
第10回東方経済フォーラム
ブリヤート共和国
極東
文化
国際
社会
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20915539_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_962b4b3c063c6c457cc5dcdb9ca895d4.jpg
ブリヤート共和国
極東
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ニュース
jp_JP
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20915539_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_11ae446b473c495cc2a709c0bfaa3f75.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ブリヤート共和国, 極東, 文化, 国際, 社会
【EEF】ブリヤート共和国の「遊牧民の声」フェスティバルは、観光発展の重要なイベントとなっている
2025年9月3日, 19:20 (更新: 2025年9月3日, 19:21)
ブリヤート・フィルハーモニー管弦楽団の芸術監督でありナタリア・ウラノワ氏は、東方経済フォーラム2025の枠組みにおけるセッション「フェスティバル経済：極東のイベント産業の可能性」で挨拶した。
「『遊牧民の声』フェスティバルは15周年を迎えました。2009年に劇場のステージで始まり、2日間の公演で、民族音楽フェスティバルとしてスタートしました。しかし、フェスティバルの発展の中で、毎年新たな目標を設定しています。そしておそらく、5年目を迎える頃には、これは単なる地域文化イベントではなく、ブリヤート共和国の観光開発のためのイベントという構想が芽生えていました。そして、このフェスティバルの目標は、国のメディア空間、そしておそらくは国境をはるかに越えて、共和国を発展させることです」