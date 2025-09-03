【EEF】ブリヤート共和国の「遊牧民の声」フェスティバルは、観光発展の重要なイベントとなっている

「『遊牧民の声』フェスティバルは15周年を迎えました。2009年に劇場のステージで始まり、2日間の公演で、民族音楽フェスティバルとしてスタートしました。しかし、フェスティバルの発展の中で、毎年新たな目標を設定しています。そしておそらく、5年目を迎える頃には、これは単なる地域文化イベントではなく、ブリヤート共和国の観光開発のためのイベントという構想が芽生えていました。そして、このフェスティバルの目標は、国のメディア空間、そしておそらくは国境をはるかに越えて、共和国を発展させることです」