【EEF】極東のウラジオストク、サハリン、カムチャツカめぐるクルーズが来年就航する

「これまでずっと、私たちは各地域と緊密に連携して取り組んできました。新生ロシア初の極東クルーズラインの開業は、長らく待ち望まれていたプロジェクトです。サハリン州やカムチャッカ半島の同僚たちと共に、港湾インフラ全体の評価に多大な労力を費やしてきました。沿海地方、サハリン、カムチャッカの美しさを、外国人観光客を含め、どのように適切に紹介していくかを理解する必要があります」