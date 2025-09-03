https://sputniknews.jp/20250903/eef-20916449.html
【EEF】極東のウラジオストク、サハリン、カムチャツカめぐるクルーズが来年就航する
露沿海地方のオレグ・コジェミャコ知事は3日、第10回東方経済フォーラムの「極東クルーズ観光」セッションで、ウラジオストク発サハリン経由カムチャッカ行きクルーズを2026年に就航させると発表した。
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/03/20916288_0:0:2884:1623_1920x0_80_0_0_acb499de9024b9aceec9c20537bd1131.jpg
【EEF】極東のウラジオストク、サハリン、カムチャツカめぐるクルーズが来年就航する
「これまでずっと、私たちは各地域と緊密に連携して取り組んできました。新生ロシア初の極東クルーズラインの開業は、長らく待ち望まれていたプロジェクトです。サハリン州やカムチャッカ半島の同僚たちと共に、港湾インフラ全体の評価に多大な労力を費やしてきました。沿海地方、サハリン、カムチャッカの美しさを、外国人観光客を含め、どのように適切に紹介していくかを理解する必要があります」
知事によると、極東での本格的クルーズツアーは、ソ連崩壊後では初めてだという。10日間で極東3地域の美しさを堪能することができ、外国人観光客にも魅力的なものとなるとしている。