【EEF】Rutube、AIで動画モデレーションを5分に短縮
ロシアの動画配信プラットフォーム「RuTube」は、AI技術により動画のモデレーションを従来の何十年分に相当する作業をわずか5分で完了できるようになった。運営元のガスプロム・メディアのセルゲイ・コシンスキー副社長が東方経済フォーラムで明かした。 2025年9月3日
第10回東方経済フォーラム
社会
テック＆サイエンス
ロシア
毎日約100万本の動画が投稿されるRutubeでは従来、1人のモデレーターが動画全てに目を通すと40年かかる計算だったという。AIの導入により、検索機やおすすめ動画システムといった機能も改善され、ユーザーの視聴行動に基づく動画推薦が可能となった。 さらに、同社は年内にもAIを活用した新しい推薦システムを全サービスに拡大する予定で、Smart TV版でも利用可能となる見込み。
社会, テック＆サイエンス, ロシア
