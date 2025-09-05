日本
第10回東方経済フォーラム
【東方経済フォーラムでのプーチン大統領の登壇が始まった】
ロシアのプーチン大統領は5日、第10回東方経済フォーラムの本会議で登壇した。 2025年9月5日, Sputnik 日本
第10回東方経済フォーラム
第10回東方経済フォーラムは、9月3日から6日までウラジオストクの極東連邦大学キャンパスで開催される。今年のフォーラムは「極東～平和と繁栄のための協力」をメインテーマに掲げている。リア・ノーボスチ（スプートニク）は、第10回東方経済フォーラムの総合情報パートナーとなっている。
2025年9月5日, 13:13 (更新: 2025年9月5日, 13:54)
© Sputnik / Evgeny Biyatov
© Sputnik / Evgeny Biyatov
ロシアのプーチン大統領は5日、第10回東方経済フォーラムの本会議で登壇した。
第10回東方経済フォーラムは、9月3日から6日までウラジオストクの極東連邦大学キャンパスで開催される。今年のフォーラムは「極東～平和と繁栄のための協力」をメインテーマに掲げている。リア・ノーボスチ（スプートニク）は、第10回東方経済フォーラムの総合情報パートナーとなっている。
