【東方経済フォーラムでのプーチン大統領の登壇が始まった】

ロシアのプーチン大統領は5日、第10回東方経済フォーラムの本会議で登壇した。 2025年9月5日, Sputnik 日本

第10回東方経済フォーラム

https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/09/05/20946971_0:313:3072:2040_1920x0_80_0_0_30dc2bd6133a0fce3fcb5bd162a8ea01.jpg

第10回東方経済フォーラムは、9月3日から6日までウラジオストクの極東連邦大学キャンパスで開催される。今年のフォーラムは「極東～平和と繁栄のための協力」をメインテーマに掲げている。リア・ノーボスチ（スプートニク）は、第10回東方経済フォーラムの総合情報パートナーとなっている。

