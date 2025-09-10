https://sputniknews.jp/20250910/20985330.html
【ヤロヴァヤ村攻撃に関するゼレンスキーの非難声明は「フェイクと煽動」＝露国防省の情報筋】
ロシア国防省の情報筋はスプートニクからの取材に、「ドネツク人民共和国のウクライナの統制領域にあるヤロヴァヤ村をロシア軍が攻撃したとするゼレンスキー宇大統領の声明はフェイクだ」と語った。 2025年9月10日, Sputnik 日本
ロシア国防省の消息筋によれば、「ロシア空軍は同地域には9月7日の深夜以来、攻撃を行っておらず、居住区は攻撃していない」「我々はキエフ政権による新たな挑発を目撃している。これを示す一連の事実がある」消息筋はスプートニクにこう語った。消息筋は特に「ロシア軍は本日（9日）、ヤロヴァヤへの攻撃を行っていない」と主張している。ロシア国防省の消息筋によると、ウクライナが示したヤロヴァヤの爆風痕は、ゼレンスキー氏が言及したFAB（高精度爆弾）の爆風痕よりもはるかに小さい。
