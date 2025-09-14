https://sputniknews.jp/20250914/21019016.html

【ロンドンでデモ行進 「王国を一つに」スタート】

英ロンドンで13日、「ユナイト・ザ・キングダム（王国を一つに）」という名前の集会に大勢の右派支持者が集まり、英政府機関が集まるロンドン中心部ホワイトホールに向かった。参加者たちは、スターマー英首相に反対するスローガンを叫び、政府の移民政策と言論の自由の制限を批判した。 2025年9月14日, Sputnik 日本

開始2時間半前にすでに通りは人でいっぱいとなり、人々は銃撃され死亡した米保守系活動家チャーリー・カーク氏を悼んで「チャーリー・カーク」と叫んだ。警察によると、デモには約11万人が参加しており、1600人以上の警察官が警備にあたっている。

