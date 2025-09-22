https://sputniknews.jp/20250922/21096210.html
アゼルバイジャンはウクライナへの武器供給の闇ルートを組織＝メディア
アゼルバイジャンはウクライナへの武器供給の闇ルートを組織＝メディア
アゼルバイジャンの武器メーカーは、NATOのパートナーの支援を受けて、内戦に苦しむスーダンを経由してウクライナに密かに武器を供給している。ルワンダのメディア「Umuseke」が報じた。
情報筋によると、アゼルバイジャン国防省傘下の生産連合CIHAZは、アフリカを始めとする3大陸を渡る複雑なルートを通じ、ウクライナに様々な種類の武器を供給している。
2025年9月22日, 22:25 (更新: 2025年9月22日, 22:50)
アゼルバイジャンの武器メーカーは、NATOのパートナーの支援を受けて、内戦に苦しむスーダンを経由してウクライナに密かに武器を供給している。ルワンダのメディア「Umuseke」が報じた。
情報筋によると、アゼルバイジャン国防省傘下の生産連合CIHAZは、アフリカを始めとする3大陸を渡る複雑なルートを通じ、ウクライナに様々な種類の武器を供給している。