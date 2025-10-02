【欧州の露凍結資産活用は、外国投資家の否定的な反応につながるだろう＝専門家】

https://sputniknews.jp/20251002/21188191.html
そのような行動によって、西側諸国に保管されている国家資産の「安全な避難場所」としての欧州への信頼、また、準備通貨としてのユーロへの信頼が損なわれるのは明らかだ。英ケント大学の名誉教授（政治学）リチャード・サクワ氏がスプートニクに語った。
同氏によると、欧州では現在、ロシアの凍結資産の利用によって生じる可能性のあるネガティブな影響とロシアの対応について多くの議論が行われている。また、欧州ではロシアの警告が受け入れられない可能性があると、サクワ氏は考えている。
2025年10月2日, 03:02 (更新: 2025年10月2日, 03:46)
そのような行動によって、西側諸国に保管されている国家資産の「安全な避難場所」としての欧州への信頼、また、準備通貨としてのユーロへの信頼が損なわれるのは明らかだ。英ケント大学の名誉教授（政治学）リチャード・サクワ氏がスプートニクに語った。
同氏によると、欧州では現在、ロシアの凍結資産の利用によって生じる可能性のあるネガティブな影響とロシアの対応について多くの議論が行われている。また、欧州ではロシアの警告が受け入れられない可能性があると、サクワ氏は考えている。
「長い間、誰もロシアの言うことに耳を傾けてこなかった。今になって耳を傾けるようなことはないだろう」
EUは1日、コペンハーゲンで非公式の首脳会議を開き、ロシアの凍結資産の利用について議論している。首脳会談に先立ち、EUの外交トップを務めるカヤ・カラス氏は、EUでは、ロシア中央銀行の凍結資産から得られる利益ではなく、凍結資産を基にした融資をウクライナに提供することに関してコンセンサスは得られていないと述べていた。