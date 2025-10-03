日本
https://sputniknews.jp/20251003/21203641.html
【図説】ロシアと日本　これまでの外交の軌跡
【図説】ロシアと日本　これまでの外交の軌跡
Sputnik 日本
次期自民党総裁選を前に、スプートニクはこれまでの日本の首相や党総裁がソ連及びロシアとどう関係を築いてきたかを振り返る。 2025年10月3日, Sputnik 日本
2025-10-03T21:34+0900
2025-10-03T21:34+0900
インフォグラフィック
ロシア
ソビエト連邦
戦争・紛争・対立・外交
政治
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/03/21203462_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_ff874a564d676a3952166145607a4f5d.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/03/21203462_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_a83c76add2b1685019be4a75953ec6b4.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
インフォグラフィック, ロシア, ソビエト連邦, 戦争・紛争・対立・外交, 政治, инфографика
インフォグラフィック, ロシア, ソビエト連邦, 戦争・紛争・対立・外交, 政治, инфографика

【図説】ロシアと日本　これまでの外交の軌跡

2025年10月3日, 21:34
サイン
次期自民党総裁選を前に、スプートニクはこれまでの日本の首相や党総裁がソ連及びロシアとどう関係を築いてきたかを振り返る。
国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала