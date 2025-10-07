【ガザ戦闘開始から2年　街はどう変化したか】

1/12
沿岸部のアル・ラシード通り、アル・ハッサイナ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali Jadallah
ガザ・アル＝アズハル大学周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）
北部アタトラ地区周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
沿岸部（上：2023年10月以前、下：2023年10月以降）
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
北部アル＝シファ病院周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）
ガザ最古のオマリ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah
中心部ファティ・アル・バラウィ学校周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）
ガザ港周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda
中心部アル・ジャラー通り周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）