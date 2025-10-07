日本
Обстрел зданий в палестинском городе Газа - Sputnik 日本, 1920
イスラエル・パレスチナの紛争激化
2023年10月7日、パレスチナ自治区ガザ地区からイスラエルへ大規模なロケット攻撃が行われた。その後、ハマス（パレスチナ運動の過激派でイスラム組織）の戦闘員はイスラエル南部の国境地帯に侵入し、イスラエルに対し「アル・アクサの洪水作戦」を発表した。これを受け、イスラエル国防軍はガザ地区のハマスに対する「鉄の剣作戦」の開始を発表し、ハマスの施設に対するミサイル空爆と国境地帯での掃討作戦を開始した。10月8日、イスラエルは50年前の第四次中東戦争以来初めて公式に「戦争状態」に入った。
https://sputniknews.jp/20251007/21229336.html
【ガザ戦闘開始から2年　街はどう変化したか】
【ガザ戦闘開始から2年　街はどう変化したか】
Sputnik 日本
パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織「ハマス」とイスラエルの間で戦闘が始まってから7日で2年となった。戦闘前後の街並みの変化を、Google Earthの衛星写で比較する。 2025年10月7日, Sputnik 日本
2025-10-07T21:41+0900
2025-10-07T21:41+0900
イスラエル・パレスチナの紛争激化
写真
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/06/21229506_0:251:2752:1799_1920x0_80_0_0_189f89549dd03b2c2f2b33c84be1c78c.jpg
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ニュース
jp_JP
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.jp/img/07e9/0a/06/21229506_11:0:2742:2048_1920x0_80_0_0_2bb99ef1294d6dc2992fb37f85bb678c.jpg
1920
1920
true
Sputnik 日本
feedback.jp@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, 写真
фото, 写真

【ガザ戦闘開始から2年　街はどう変化したか】

2025年10月7日, 21:41
サイン
パレスチナ自治区ガザ地区のイスラム組織「ハマス」とイスラエルの間で戦闘が始まってから7日で2年となった。戦闘前後の街並みの変化を、Google Earthの衛星写で比較する。
© 写真 : Google Earth

沿岸部のアル・ラシード通り、アル・ハッサイナ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

沿岸部のアル・ラシード通り、アル・ハッサイナ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月） - Sputnik 日本
1/12
© 写真 : Google Earth

沿岸部のアル・ラシード通り、アル・ハッサイナ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali Jadallah

沿岸部のアル・ハッサイナ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

沿岸部のアル・ハッサイナ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月） - Sputnik 日本
2/12
© Getty Images / Anadolu/Dawoud Abo Alkas/Ali Jadallah

沿岸部のアル・ハッサイナ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

© 写真 : Google Earth

ガザ・アル＝アズハル大学周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

ガザ・アル＝アズハル大学周辺（上：2023年7月、下：2024年12月） - Sputnik 日本
3/12
© 写真 : Google Earth

ガザ・アル＝アズハル大学周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

© 写真 : Google Earth

北部アタトラ地区周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

北部アタトラ地区周辺（上：2023年7月、下：2024年12月） - Sputnik 日本
4/12
© 写真 : Google Earth

北部アタトラ地区周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

沿岸部（上：2023年10月以前、下：2023年10月以降）

沿岸部（上：2023年10月以前、下：2023年10月以降） - Sputnik 日本
5/12
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

沿岸部（上：2023年10月以前、下：2023年10月以降）

© 写真 : Google Earth

北部アル＝シファ病院周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

北部アル＝シファ病院周辺（上：2023年7月、下：2024年12月） - Sputnik 日本
6/12
© 写真 : Google Earth

北部アル＝シファ病院周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

© 写真 : Google Earth

ガザ最古のオマリ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

ガザ最古のオマリ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月） - Sputnik 日本
7/12
© 写真 : Google Earth

ガザ最古のオマリ・モスク周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah

ガザ最古のオマリ・モスク周辺（2023年10月以前、下：2024年1月）

ガザ最古のオマリ・モスク周辺（2023年10月以前、下：2024年1月） - Sputnik 日本
8/12
© Getty Images / Anadolu/Ali Jadallah

ガザ最古のオマリ・モスク周辺（2023年10月以前、下：2024年1月）

© 写真 : Google Earth

中心部ファティ・アル・バラウィ学校周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

中心部ファティ・アル・バラウィ学校周辺（上：2023年7月、下：2024年12月） - Sputnik 日本
9/12
© 写真 : Google Earth

中心部ファティ・アル・バラウィ学校周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

© 写真 : Google Earth

ガザ港周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

ガザ港周辺（上：2023年7月、下：2024年12月） - Sputnik 日本
10/12
© 写真 : Google Earth

ガザ港周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

海岸線（上：2023年10月以前、下：2023年10月以降）

海岸線（上：2023年10月以前、下：2023年10月以降） - Sputnik 日本
11/12
© Getty Images / Anadolu/Mahmoud Abu Hamda

海岸線（上：2023年10月以前、下：2023年10月以降）

© 写真 : Google Earth

中心部アル・ジャラー通り周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

中心部アル・ジャラー通り周辺（上：2023年7月、下：2024年12月） - Sputnik 日本
12/12
© 写真 : Google Earth

中心部アル・ジャラー通り周辺（上：2023年7月、下：2024年12月）

国際
国内
政治
経済
社会
オピニオン
マルチメディア
ビデオクラブ
Android APK
© 2025 Sputnik 全ての権利は保護されています。 18+
ニュース一覧
0
コメント投稿には、
ログインまたは新規登録が必要です
loader
チャットで返信
Заголовок открываемого материала